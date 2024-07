Sare e Bellucci altri due profili che interessano ai biancorossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) È una dirigenza operativa 24 ore su 24 quella dell’Ancona, che giustamente non vuole lasciare nulla di intentato in vista dell’imminente raduno estivo della squadra: il direttore sportivo Pietro Tamai continua ad adoperarsi per consegnare a Gadda un gruppo di giocatori che sia pronto almeno al cinquanta per cento. Come detto, le operazioni per gli arrivi di Alluci e Boccardi sono ormai chiuse, manca solamente l’ufficialità: stesso discorso per Codromaz, a cui è stata fatta l’ultima offerta definitiva. Il nuovo profilo vagliato dal direttore sportivo risponde al nome di Aziz. Mediano classe 2001 e nativo del Burkina Faso,ha trascorso l’ultima stagione al Ravenna ebbe quindi un altro fedelissimo di Gadda pronto a seguire il tecnico anche nelle Dorica.