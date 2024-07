Samele Le medaglie olimpiche non sono mai scontate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Per me lenonmai, men che meno quelle. Arrivavo da un periodo molto difficile. Il tempo in questo caso non è galantuomo perché gli anni passano ed è sempre più difficile stare al passo con i più giovani. Però sequi è perché ho dimostrato ancora una volta di non mollare mai, di credere nel duro lavoro e di credere soprattutto nel potere della testa e delle proprie condizioni per vincere una medaglia”. Così Luigi, bronzo ieri nella sciabola olimpica maschile, festeggia a Casa Italia la sua medaglia.