Parigi 2024 surf Leonardo Fioravanti non vince la batteria | per lui c’è il round 2

(Di domenica 28 luglio 2024) Nella cornice di Teahupo’o, a Tahiti, è iniziata la competizione dialle Olimpiadi di. L’azzurronell’ottava e ultimadel primo turno non è riuscito ad acciuffare la prima posizione che vale l’accesso diretto al3. Per il romano classe 1997 c’è il secondo posto, che vale il pass per il2, dove dovrà vedersela contro l’argento di Tokyo 2020, il giapponese Kanoa Igarashi. Nell’ottavaè l’altro nipponico Reo Inaba a piazzarsi in prima posizione. Per lui c’è il punteggio di 12.76 frutto dei due migliori punteggi da 7.33 e 5.43. Solo 8.87 invece per(4.70 e 4.17), mentre ultimo dei tre è l’indonesiano Rio Waida con il totale di 5.74 (5.17 e 0.57).