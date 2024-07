Parigi 2024 pallanuoto | capitana Usa in piscina nonostante un grave lutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Lastatunitense diMaggie Steffens sta giocando con il cuore pesante alle Olimpiadi didopo che sua cognata è morta un paio di giorni prima dell'inizio dei Giochi. Lulu Conner, ventiseienne, è morta martedì dopo essere andata aper fare il tifo per Steffens mentre cercava di vincere la quarta medaglia d'oro consecutiva con la squadra statunitense. La famiglia sta ancora cercando di ricostruire cosa sia successo, ma Steffens ha descritto la situazione come "un'emergenza medica". La trentunenne Steffens ha sposato Bobby Conner a Porto Rico a novembre. Lulu era un'artista: ha realizzato la sua versione dell'orologio diUSA di Flavor Flav per le Olimpiadi, laureata alla UC Davis e una di tre fratelli.