Oroscopo Settimanale dal 28 Luglio al 4 Agosto 2024 | Previsioni Segno per Segno

(Di domenica 28 luglio 2024) Scopri cosa riserva l’per i segni zodiacali dal 28al 4. Tra amore, lavoro e fortuna, ecco tutte leastrologiche. L’dal 28al 4porta con sé cambiamenti e novità per tutti i segni zodiacali. Le stelle influenzeranno vari aspetti della vita, dall’amore al lavoro, dalla salute alla fortuna. Ecco ledettagliate per ciascunzodiacale.– velvetgossipAriete (21 marzo – 19 aprile) L’inizio della settimana potrebbe portare qualche tensione in ambito lavorativo, ma nulla che non possa essere risolto con diplomazia e pazienza. In amore, gli Ariete single potrebbero fare incontri interessanti, mentre chi è in coppia dovrà prestare attenzione a non trascurare il partner. La salute richiede un po’ di riposo.