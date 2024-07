Oroscopo Paolo Fox lunedì 29 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di domenica 28 luglio 2024) L’diFox per oggi,29Ariete Mattinata positiva, ma attento alla stanchezza nel pomeriggio. Le decisioni importanti sono già state prese e vedrai presto i risultati. Toro La Luna è nel tuo segno, portando calma e pace. Buon momento per apportare cambiamenti importanti, soprattutto per Bilancia, Scorpione e Ariete. Gemelli La tensione può farsi sentire, ma potresti dimostrare il tuo valore e talento. In amore, cerca chiarezza nei tuoi sentimenti. Cancro Agisci oggi senza procrastinare. Ricorda di seminare per il futuro. In amore, favoriti gli incontri speciali. Leone Taglia con il passato, soprattutto in questioni legali. Mantieni la calma in amore e cerca serenità. Vergine Mercurio è in retrogrado, quindi cerca di essere chiaro e preciso per evitare confusioni.