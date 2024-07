Olimpiadi Giuffrida ‘derubata’ in semifinale judo Sfuma l’oro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Odetteka romana di 29 anni, ha subito una sconfitta controversa nelladel, categoria -52 kg, durante ledi Parigi 2024. L'incontro con la kosovara Distria Krasniqi si è concluso con un hansoku-make a sfavore dell'azzurra, determinato dalla ricezione di tre sanzioni, note come shido. Il terzo e decisivo shido è stato particolarmente contestato, giudicato eccessivamente severo da molti osservatori.

L'episodio che ha segnato l'uscita di scena didalla corsa perha visto entrambe le atlete ricevere penalizzazioni. Tuttavia, mentre per Krasniqi la sanzione è stata la prima e senza conseguenze immediate, peril terzo shido è stato fatale, portando alla sua squalifica.