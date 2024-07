Napoli-Egnatia grandi chance per Cheddira

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilaffronterà i campioni albanesi dell’. Allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro andrà in scena la terza amichevole della stagione targata Antonio Conte. Sarà la prima amichevole a Castel di Sangro per il. Questa sera, alle ore 20, gli azzurri rivedranno in campo alcuni nazionali reduci dagli Europei. Dovrebbe essere out Victor Osimhen, sempre al centro delle voci di mercato. Al posto del nigeriano hadi giocare. Diha scritto anche il Mattino, soffermandosi sulle possibili scelte di Antonio Conte. Così “Il Mattino”: “Finora si sono intravisti già i prodromi del credo tattico di Conte. Squadra schierata con il canovaccio che sarà il nuovo marchio di fabbrica azzurro (3-4-2-1): pressione, ritmo e intensità. Stasera sarà lo stesso, c’è da giurarci.