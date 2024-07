Martelli e il ’Mistero buffo’ di Fo | Parla anche del nostro presente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La prima volta che vide Mistero buffo aveva nove anni. "Ricordo ancora la sera in cui scoprii Dario Fo in televisione –racconta – Mi colpì moltissimo il fatto che lui, giocando come un bambino sul corpo e sul gesto, mostrasse un mondo immaginario. Ne rimasi folgorato". Non c’è da stupirsi allora se Matthias, dopo lunghi anni di teatro girovago in circoli Arci, cortili e perfino grotte (lo spettacolo più fortunato, forte di oltre 300 repliche e con un carretto di legno come scenografia, si chiamava Mercante di monologhi) abbia accettato la sfida. Sono sei anni che lui porta in giro il ‘suo’ Mistero buffo che stasera alle 21 approda sul palco di San Francesco Estate a conclusione della rassegna. La regia è di un teatrante di alto rango come Eugenio Allegri, scomparso un paio di anni fa.