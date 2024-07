Lo psicoterapeuta Giorgio Nardone ha dedicato un libro sul tema Spiegando che la sindrome ci riguarda tutti sul lavoro e in amore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 luglio 2024) Circa 10.500 atleti provenienti da oltre 200 Paesi del mondo sono pronti a darsi battaglia a Parigi: sono i migliori, i fuoriclasse nella loro disciplina. La partecipazione alle Olimpiadi è il coronamento di un sogno, costato in genere anni di duro allenamento quotidiano, che per molti ha inizio durante l’infanzia. Perché per diventare campioni occorrono, oltre alla preparazione fisica, una volontà di ferro e la capacità di gestire le emozioni, inclusa l’ansia. Mai perdere la concentrazione e la fiducia in se stessi. Ma se questo delicato equilibrio non funziona, si può arrivare a vanificare ogni sforzo a un passo dalla vittoria.