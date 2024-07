LIVE Mountain bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | quattro al comando Berta in lotta per la top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Continua a rimanere davanti Lecomte: sembra essere un presagio a un attacco della connazionale Ferrand Prevot. 14.20 Stigger però torna sotto e quindi sono inal. 14.18 Sembra che si stia formando un trio davanti: Pieterse, Ferrand Prevot e Lecomte. Stigger ha perso qualche metro,è ora in settima posizione. 14.17 Cerca di fare un forcing Lecomte, alla sua ruota ora c’è l’olandese Pieterse che è tornata sotto dopo un avvio in sordina. 14.16 Possibile la collaborazione tra le due francesi Lecomte e Ferrand Prevot che fecero doppietta lo scorso anno ai Mondiali di Glasgow. 14.15 Transita in testa al primo giro l’austriaca Laura Stigger con a ruota Ferrand Prevot e Lecomte, in quinta posizione Martina, in decima Chiara Teocchi. 14.