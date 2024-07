LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le qualifiche attesa per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.20 Ricordiamo anche i quartetti delattrezzo per attrezzo, con il relativo ordine di salita: CORPO LIBERO: Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli VOLTEGGIO: Manila Esposito, Elisa Iorio, Alice D’Amato, Angela Andreoli PARALLELE ASIMMETRICHE: Giorgia Villa, Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio TRAVE: Manila Esposito, Elisa Iorio, Alice D’Amato, Angela Andreoli 09.18 Ricordiamo composizione e orari delle altre suddivisioni: nella terza alle ore 14.50 Giappone e Olanda, nella quarta alle ore 18.00 spazio a Francia e Canada, nell’ultima alle ore 21.10 toccherà al Brasile. 09.16 Alle ore 09.30 la suddivisione in cui spicca la Gran Bretagna di Georgia-Mae Fenton, Abigail Martin, Alice Kinsella, Ruby Evans, Rebecca Downie.