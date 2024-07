LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | esordio per il 4 senza azzurro ripescaggi per i doppi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda giornata dialledi2024. Dopo i primi assaggi di ieri continuano a susseguirsi le batterie delle varie specialità ed iniziano iper gli equipaggi delusi dopo le prime heat. Diverse le imbarcazioni azzurre in gara allo Stadio nautico di Vaires-sur-Marne, che riaccoglierà gli atleti a partire dalle 9.00. Programma che verrà avviato daidel singolo, e dunque per assistere ad un equipaggio italiano bisognerà attendere le 10.10 quando toccherà a Clara Guerra e Stefania Gobbi. Le azzurre cercheranno di imporsi nelo per balzare nelle semifinali delo. Stesso discorso per Nicolò Carucci e Matteo Sartori, che gareggeranno poco dopo le connazionali.