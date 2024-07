Lino fidanzato con la tentatrice Maika | Ero grasso per piacere ad Alessia lei risponde

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 luglio 2024)sono usciti da Temptation Island da single e nel video realizzato ‘un mese dopo’ hanno confermato l’intenzione di non tornare insieme, nonostante lei sia ancora innamorata. “Quella persona l’ho amata tanto e la amo ancora, ma non so che effetto può fare vederlo. Non lo vedo da quando abbiamo fatto il falò. Sto cercando di andare avanti. Lo odio ma mi manca, un mix di emozioni. Sono arrabbiata e delusa”.: il loro rapporto un mese dopo e che fine ha fattohttps://t.co/MM2jzuDcae #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 25, 2024 In questi giorni– che durante la registrazione ‘un mese dopo’ aveva dichiarato di non sentire la necessità di rivedere– ha confermato via social di stare proprio insieme a lei. E la reazione dinon è tardata ad arrivare.