Le carezze educative della cattiva insegnante

(Di domenica 28 luglio 2024) “Sei un ritardato, un cretino” oppure "Dovete soffrire perché vi fa bene".di unaai suoi allievi di un istituto superiore lombardo. Metodo didattico, secondo lei, per fare dei ragazz* uomini colti e preparati alla vita. Sarà ma non ci credo, anche se spesso,le nuove generazioni sono insopportabili, difficilmente comprensibili e, non per legge, accettabili a prescindere. Un rapporto complicato ma è sempre stato così tra i vecchio e il nuovo che cresce. Insegnare oggi è difficile: tra tanti giovani senza nessuna voglia di apprendere un minimo di cultura, e troppi genitori che li proteggono a prescindere. E’ anche vero che ci sono insegnanti che non insegnano per incapacità e non educano per insensibilità. Certo i ragazzi spesso sono insopportabili ma questo non giustifica, se l’inchiesta lo confermerà, umiliarli.