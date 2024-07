La cura dopo l’incidente Stefano e la paura di guidare | Così in pista sono guarito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) "Quando miseduto al volante per la prima voltami ha preso l’ansia. Mi sembrava di non avere il controllo della situazione, soprattutto in mezzo al traffico. Tanto che all’inizio per tragitti lunghi facevo sempremia moglie, a maggior ragione se in macchina c’era anche mia figlia o qualche amico". Maadesso la "strizza di" l’ha smaltita, grazie al corso di guida siche il centro Aci-Sara di Lainate ha organizzato con l’Irccs San Gerardo per i pazienti cheun trauma cranico, un’ischemia o una emorragia spesso si ritrovano a fare i conti con l’amaxofobia, ladi (ri)mettersi alla guida. "Ora in macchina mi sento tranquillo come, invece, non ho mai smesso di esserlo in sella. Su una moto o su una bici". Le passioni di, 44 anni di Besana Brianza. Lui è convinto di essere un "miracolato".