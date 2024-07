Judo -66 kg maschile oggi in tv con Matteo Piras Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Il programma e gli orari della categoria -66kgdialledidi domenica 28 luglio. Esordio a cinque cerchi per, classe 1993, atteso ai sedicesimi di finale dal peruviano Juan Postigos. L’incontro dell’azzurro è previsto come secondo a partire dalle 10.00, in palio l’accesso agli ottavi per continuare a sognare in grande. Potrebbero essere previsti dei collegamenti su Rai 2 anche per le fasi iniziali di questo tabellone, ma si potrà seguire sicuramente tutto l’evento su Discovery+. Possibile anche trovare la diretta per gli abbonati a Sky Sport e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con live e aggiornamenti in tempo reale, cronache e dichiarazioni direttamente da