Investe il figlio di 12 anni Tragedia choc dopo un tragico errore di manovra col trattore

(Di domenica 28 luglio 2024) Unha sconvolto una famiglia e un paese intero. Un ragazzo di 12ha perso la vita in un incidente agricolo, travolto da unguidato dal padre. Il bambino è morto sul colpo. Nonostante l'arrivo immediato dell'ambulanza, il 12enne è morto pocoil suo arrivo in ospedale. Distrutti e in lacrime amici e parenti. Secondo quanto riporta il dal Resto del Carlino, l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 27 luglio, a Monte San Pietro, alle porte di Bologna. Il ragazzino di 12si trovava nei campi assieme al papà. Secondo quanto appreso finora, il piccolo è stato travolto dalguidato dal genitore, che non lo avrebbe visto durante una. Laè avvenuta in via Guarda, in località Colombara, intorno alle 17:30.