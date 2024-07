Il Bologna tradotto in Italiano Doppio Castro Orsolini e Dallinga Le punte segnano la squadra gira Con il Caldiero i primi veri progressi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini VALLES (Bolzano) Doppietta di, un gol delizioso di, si sblocca pure. A questo s’aggiungano l’assist finalmente da numero dieci di Karlsson, una grande prova da leader di Fabbian e la buona tenuta di una difesa in cui c’è Beukema a fare egregiamente l’Hummels della situazione. Va bene che il calcio di fine luglio è un concetto molto relativo, ma ci sono relativisimi decisamenti peggiori. Sotto il sole di Valles, il nuovodi Vincenzocomincia a germogliare. Gli ingranaggi sulle fasce funzionano, la mediana inizia a capire come muoversi con un Moro molto propositivo in regia: la traduzione dall’al campo è una matassa di azioni che travolge ilTerme. Rispetto alla prima uscita con il Brixen, i rossoblù vanno molto più in scioltezza.