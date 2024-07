Ho chiesto di non avere nessuna pietà L’intervento che ho fatto è andato bene anche se il cancro non è sconfitto | Eleonora Giorgi si sfoga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)è stata intercettata da Il Corriere della Sera, in occasione della giornata internazionale dei nonni e degli anziani. L’attrice hadato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, dopoper la rimozione del tumore. “Hodi non– ha detto – e mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo: potrei vivere sei mesi dopo l’operazione o magari cinque anni o addirittura di più.che hoalla fine di marzo èse ilnon è. Però era nella coda del pancreas, fosse stato alla testa sarebbe stato più grave, perché avrebbe intaccato organi come i reni e il fegato.