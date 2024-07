Gp del Belgio | Russel squalificato macchina irregolare Primo posto ad Hamilton Leclerc sale sul podio

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 28 luglio 2024)! Georgel si era costruito una gran giornata, ma a fine gara non ha fatto i conti con il peso della sua vettura che alle verifiche si presentava con qualche chilo in meno rispetto alle regole. Da qui la squalifica e la consegna del successo adche così bissa il risultato stagionale del Gp di Silverstone e certifica una volta ancora la sua rinascita. Oscar Piastri giunto terzo al traguardo con la McLaren si ritrova secondo mentresulla Ferrari di Charlesche con i denti per larga parte della gara aveva cercato di mantenere la terza pizza che gli viene 'consegnata' di fatto dai commissari di gara L'articolo Gp deladsulproviene da Firenze Post.