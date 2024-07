F1 GP Belgio | macchina irregolare Russell a rischio squalifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Georgepotrebbe perdere la vittoria del Gran Premio del. Il pilota della Mercedes, che a Spa-Francorchamps ha tagliato per primo il traguardo, vede ora il suo secondo successo stagionale in dubbio. La freccia d’argento numero 63 è infatti risultata sottopeso durante i controlli della Federazione. L’irregolarità potrebbe costare all’inglese la prima posizione, venendoto. In quel caso, la vittoria passerebbe al compagno Lewis Hamilton, con Charles Leclerc che salirebbe così sul podio. Seguiranno aggiornamenti. F1, GPSportFace.