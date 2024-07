Eccellenza Alma Juventus Fano sempre più vicino l’ok all’iscrizione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) Il presidente Panichi, in un intervista ad un quotidiano, dichiara che Roma ha già trasmesso il parere. Si va verso la prescrizione con i granata al Diana di Osimo a porte chiuse VALLESINA, 28 luglio 2024 – Fine della vicenda! Giovedì mattina la trasmissione all’ufficio legale di Roma da parte degli uffici marchigiani dei documenti della domanda di iscrizione al campionato didell’. Nel pomeriggio,di giovedì, il Comitato della Figc Marche, già convocato, è stato informato dal presidente Panichi di aver interessato e coinvolto, senza parere del Comitato, la Federazione romana. Questa mattina, Panichi, in una intervista rilasciata al Corriere Adriatico, afferma che “noi all’ufficio legale avevamo dato come termine perentorio lunedì 29 luglio, ma hanno risposto anche in anticipo”.