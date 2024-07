Dumfries atteso verdetto rinnovo L’Inter prepara un piano B! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) A brevedovrebbe conoscere ilfinale suldi contratto di Denzel. Nell’attesa, però, la dirigenza nerazzurra pensa a unalternativo. RISPOSTA – Quello di Denzelad ApGentile non sarà un ritorno come quello di tutti gli altri Nazionali. Il rientro in ritiro dell’olandese, previsto sabato prossimo, pesa di più, quasi quanto undi contratto. Una volta a Milano, infatti, il centrocampista dovrebbe dare una risposta definitiva sul suo futuro al, che per lui ha proposto 4 milioni di euro a stagione per 3 o 4 anni di contratto. Attualmente filtra positività dall’ambiente nerazzurro, considerando le parole rilasciate dain prima persona agli Europei e i contatti recenti fra dirigenza ed entourage. Nonostante ciò, però, il rischio che qualcosa possa andare storto c’è sempre.