Doppietta Mercedes sul circuito di Spa Russell supera Hamilton

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - Grande bis dellanel Gran Premio del Belgio. Suldi Spa-Francorchamps, vince Georgeche precede il compagno di scuderia Lewis. Terza la McLaren di Oscar Piastri, quarto il ferrarista Leclerc. È quinta la Red Bull di Max Verstappen mentre la 'rossa' di Sainz ha chiuso in settima posizione. Entrando nel dettaglio, il britannico Georgeha preceduto l'altra, quella del compagno di squadra e connazionale Lewis, di 526 millesimi. Terzo posto per la McLaren del giovane australiano Oscar Piastri (+1"173), quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+8"549), che scattava dalla pole position; solo quinto il campione del mondo, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (+9"226), che comunque partiva in undicesima posizione, nonostante il miglior tempo in qualifica, per la penalizzazione per aver cambiato il quinto motore.