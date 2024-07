Cos’è successo a Elisa Iorio alle Olimpiadi? Dolore al piede poi la medicazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)ha accusato una fitta alsinistro nel corso delle qualificazioni delledi Parigi 2024. La ginnastica è caduta nelle battute iniziali del suo esercizio alla trave, è risalita sull’attrezzo e ha portato a termine la prova con grande caparbietà per il bene della squadra, capace di chiudere al secondo postospdegli USA e di staccare il pass per l’atto conclusivo del team event. Una volta conclusa la prova, però, l’emiliana ha fatto una smorfia died è scesa dal podio gara con il volto scuro. Il fisioterapista Salvatore Scintu si è prontamente prodigato per medicare la zona interessata, con l’azzurra seduta a terra a guardare gli ultimi esercizi di rotazione eseguiti da Alice D’Amato e Angela Andreoli.