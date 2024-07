Conte lancia la Costituente a 5 stelle Grillo gli scrive | Non me lo hai detto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) I 5escono dalle stanze chiuse.ladel Movimento via web. L'avvocato di Volturara Appula non vuole nascondere nulla agli iscritti. Pubblicato, quindi, l'acceso botta e risposta tra lui e il fondatore. L'obiettivo, come riferiscono i pentastellati, è quello dire «un esperimento», che secondo il nuovo corso dei gialli, coinvolge maggiormente i cittadini nei processi decisionali., mediante una missiva, infatti, chiede aun confronto preventivo in vista della prossima assemblea, ma dall'ex premier arriva un secco no. «Non ne abbiamo mai parlato, ma come sai in quanto Garante, sono il custode dei valori del Movimento e dovremmo quantomeno discuterne prima nel corso degli incontri, che ti avevo chiesto di fare», tuona Beppe sul web.