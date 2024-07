Camera di Commercio Coldiretti Napoli | Buona l’azione delle Regione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Basta polemiche, è ora di passare ai fatti. Ladidiha bisogno di una guida sicura per tornare al piú presto nel pienosue funzioni”, questo l’invito del direttore diSalvatore Loffreda in merito alla vicenda. “LaCampania non poteva non nominare il Prefetto Raffaele Cannizzaro per garantire il rispettoregole. Ha operato la scelta giusta per completare la procedura di rinnovo dell’organo. L’auspicio ? che il lavoro del commissario si riesca a concludere in tempi ragionevoli”.