Assistenza pagata dal Pnrr Ambulatori sempre aperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) A poco più di un anno e mezzo dall’inaugurazione della prima Casa della Comunità dell’Altomilanese a Busto Garolfo, in questi giorni in via 24 Maggio sono iniziati i lavori per la realizzazione di un edificio allo scopo di estendere e potenziare il servizio disanitaria. Nate da un progetto di Regione Lombardia le Case di Comunità rappresentano un punto di riferimento per coloro che sul territorio dell’Altomilanese hanno necessità di. Quello che in passato era il Centro Socio-Sanitario con tutta una serie di servizi oggi è diventato la Casa di Comunità operante su un bacino territoriale che comprende i comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. Gli spazi ridotti attualmente disponibili non hanno permesso fino ad oggi l’erogazione di tutti i servizi previsti dal protocollo di Regione Lombardia.