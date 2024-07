Alice in Wonderland – un racconto di formazione femminile

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 28 luglio 2024) L’era vittoriana (1837-1901) fu un periodo segnato dal regno della regina Vittoria in Inghilterra e, in vista del tema che tratteremo, è importante prestare particolare attenzione al posto che le donne avevano riservato in questa società. In primo luogo, si potrebbe pensare che avere una donna come massima autorità implicherebbe un miglioramento dei ruoli femminili. Tuttavia, la regina Vittoria era completamente contraria al movimento delle suffragiste, ribadendo costantemente la propria opposizione ai diritti delle donne e la sua ferma convinzione che il suo genere appartenesse alla sfera della domesticità. Non solo: ella affermava regolarmente l’inferiorità e l’inadeguatezza intellettuale delle donne.