West Nile | a Padova il secondo decesso in Italia dall’inizio dell’anno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Ilmorto inper il virusnel 2024 è stato registrato nelno: si tratta di un 86enne residente a Candiana. L’anziano si trovava già nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Schiavonia per via dell’aggravarsi delle sue condizioni. La provincia diè nell’occhio del ciclone per quanto riguarda i contagi da. Ad essere colpiti sono in particolare gli anziani, specie se già fragili o immunodepressi. Al momento ci sono altri tre pazienti ricoverati in Veneto per il virus. La malattia– derivante dall’omonimo virus – non è contagiosa:il ministero della Salute, l’uomo si infetta attraverso la puntura di zanzare a loro volta infette, entrate in contatto con il patogeno tramite gli uccelli. I sintomi compaiono dopo pochi giorni, ma hanno breve durata: mediamente 5 o 6 giorni.