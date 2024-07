Toti perfino Di Pietro dice | I giudici di Genova sbagliano Calenda | Contro di lui un ricatto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Non solo il centrodestra. Anche dall’opposizione c’è chi lancia l’allarme sul “”, nonché pericoloso precedente, costituito dalle pressioni giudiziarie su Giovanniaffinché arrivasse alle dimissioni. Ad affrontare il tema in alcune interviste oggi sono tra gli altri Antonio Tajani, Carloe Antonio di, il quale da ex magistrato spiega: “La motivazione per cui non può essere ridata la libertà aperché potrebbe commettere reati dello stesso tipo è insostenibile”. Tajani: “L’aut aut aun tentativo di condizionare il voto dei liguri” Tajani: ”Metterenella condizione di scegliere tra le dimissioni e l’uscita dagli arresti domiciliari rappresenta in tentativo di condizionare il voto dei liguri”, ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a La Stampa.