Superman & Lois | uno Sneak Peek esteso della quarta stagione mostra l’epica battaglia dell’Uomo d’Acciaio contro Doomsday

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024): unoNon appena si è saputo chedi James Gunn sarebbe uscito al cinema la prossima estate, era inevitabile cheavesse i giorni contati (in particolare con The CW desiderosa di abbandonare la produzione di costosi drammi). Di conseguenza, l’imminentesarà l’ultima dello show. Tuttavia, la posta in gioco sarà più alta che mai nei 10 episodi di addio, perché tutti i segnali indicano che avremo un adattamentoDeath and Resurrection of. Qualcuno – o qualcosa – deve uccidere l’Uomo, naturalmente, e in questo caso la serie seguirà i fumetti mettendo l’eroe