Sostituto Osimhen sfuma un obiettivo del club azzurro | bruciata la concorrenza del Napoli!

(Di sabato 27 luglio 2024) Victorcontinua ad essere sul mercato in uscita. Intanto, ilè stato battuto dallaper il possibiledel nigeriano. In casac’è l’assoluta necessità di intervenire sul mercato. Con l’avvento di Antonio Conte è partita una vera e propria rivoluzione alla Corte del Vesuvio. Diversi interpreti son stati “tagliati” fuori dal progetto, ma la lista dei partenti non è ancora chiusa. Infatti, a salutare la squadra potrebbe essere anche Victor. Il nigeriano è destinato alla cessione da diversi mesi, ma al momento nessunsi è offerto di pagare la clausola rescissoria. Il prezzo stabilito da Aurelio De Laurentiis (120 milioni di euro) ha spaventato le compagini, le quali non sono intenzionate a spendere tale cifra. Ciò nonostante, però, ilpotrebbe perdere Victornelle prossime settimane.