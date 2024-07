Servono due colpi in attacco vicino Bombagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) La "sgambata" di Castelnuovo è servita per capire che la nuova Lucchese ha bisogno di almeno due forti "iniezioni" in, dopo la riconferma di Ravasio (l’attaccante, che gode della piena fiducia del presidente, si muoverà solo se arriverà una offerta importante, ovvero di quelle di fronte alle quali è impossibile resistere), per puntare ad un campionato di livello. Sulla punta centrale sono stati scritti già fiumi di parole e fatto i nomi di almeno 6-7 attaccanti (Magrassi, Pettinari, Di Carmine, Costantino). Gli ultimi "rumors" parlavano di un forte interessamento da parte del diesse rossonero Ferrarese, che ha seguito l’amichevole del Nardini al fianco del presidente Bulgarella, per l’attaccante Gaetano Monachello, in uscita dal Mantova, che invece si è accasato al Lumezzane.