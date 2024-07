Serie D | rinforzo di spessore per i valdarnesi Ecco Oitana | Chiamatemi El Colo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) TERRANUOVA Colpo ad effetto del Terranuova Traiana. Simone Finocchi e Andrea Morbidelli hanno infatti portato in dote a Marco Becattini un nuovo centravanti, l’italo-argentino Elias. Ceduto dal San Donato Tavarnelle, dove ha trascorso la seconda parte della stagione sportiva appena conclusa,, classe 1998, è conosciuto dai tifosi come "El", per via dei suoi capelli rossi. Arrivato in Italia nella primavera del 2022, proveniente dal Club Atletico "La Emilia" Mutual y Social, squadra di San Jorge, dove nel campionato 2021-2022 aveva ottenuto il titolo di capocannoniere, realizzando 11 gol in 11 partite. In Toscana disputa, con il Pontassieve, il suo primo campionato di Eccellenza. A gennaio 2023 si trasferisce in Spagna, al Club Deportivo Sonseca, dove mette a segno 17 gol in 14 gare. La scorsa estate rientra in Italia.