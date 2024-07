Serie B a rischio rinvio! Copertura mediatica assente e perdite economiche | il calcio fa crack?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) “E’ un disastro assoluto, tra pochi giorni comincerà il campionato e siamo ancora scoperti dei diritti televisivi“. Chi parla, in maniera accorata, è un Presidente di un club del campionato cadetto e la situazione non accenna a sbloccarsi. Le squadre sono – ormai da giorni – tutte in ritiro e, ovviamente, il mercato è ancora aperto per tutti, con annesse acrobazie contabili e finanziarie. Se da un lato pare inconcepibile che il torneo cadetto non abbia adeguata(e si pensi anche alla presenza di piazze come Palermo, Bari e Genova), dall’altro – al momento – la perdita economica secca per ogni club si aggira sui 2,2 milioni.