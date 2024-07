Scherma clamorosa eliminazione dell’ungherese Szilagyi nei sedicesimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) La prima giornata delle gare dialle Olimpiadi di Parigi ha già vissuto unasorpresa. Neidella prova individuale di sciabola maschile l’ungherese Aronè stato incredibilmente eliminato per mano del canadese Fares Arfa. Sfuma così il sogno per il magiaro di conquistare la quarta medaglia d’oro individuale consecutiva. Un ko davvero inaspettato e impronosticabile per uno dei candidati a raggiungere almeno il podio. Il canadese Arfa ha vissuto probabilmente l’assalto della vita, dominando fin dalle prime battute e poi chiudendomente con un perentorio 15-8. Negli ottavi di finale ad affrontare Arfa sarà il francese Bolade Apithy. Il transalpino è uscito vincitore da un assalto tiratissimo con l’ungherese Szatmari con il punteggio di 15-13. Per quanto riguarda i colori azzurri ci sarà il derby negli ottavi tra Luigi Samele e Luca Curatoli.