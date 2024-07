Parigi 2024 equitazione | Italia indietro nel concorso completo Portale eliminato per il sanguinamento del cavallo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima giornata negativa per l’dell’alle Olimpiadi di. Dopo la prima prova di dressage nela squadre gli azzurri sono attualmente in 16esima e ultima posizione con il punteggio di 152.30. Dopo una buona ripresa sul suoScuderia 1918 Future, il cavaliere Emilianoè stato infattidalper ilal labbro inferiore del. In questi casi purtroppo il regolamento Fei prevede l’eliminazione dalla gara, e così è avvenuto. Il selezionatore Giacomo Della Chiesa, insieme al capo equipe Katherine Ferguson Lucheschi hanno dunque provveduto alla sostituzione della coppia con quella formata dalla riserva Pietro Sandei e dal suoRubis de Prere. Nella prova di cross country di domani gli azzurri proveranno dunque a recuperare dopo il brutto risultato odierno.