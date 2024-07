Parigi 2024 | Djokovic e Alcaraz senza problemi all’esordio battuti Ebden e Habib

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Novakinizia come meglio non poteva le Olimpiadi i. Il tennista serbo, testa di serie numero uno del tabellone, sconfiggel’australiano Matthewcon il punteggio di 6-0 6-1, cedendo un solo game nel secondo set, quando era già avanti per 4-0. Al secondo turno, l’ex numero uno del ranking ATP potrebbe affrontare Rafael Nadal, in caso quest’ultimo battesse Marton Fucsovics. Vince anche Carlos, testa di serie numero due. Lo spagnolo si impone sul libanese Hadyper 6-3 6-1, e ai quarti sfiderà il vincente della sfida tra l’olandese Tallon Griekspoor e il britannico Cameron Norrie.