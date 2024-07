Nuoto oro già assegnato nei 400 misti? Con chi dovrà vedersela Alberto Razzetti per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Lo chiamano il “Mostro” e il motivo risiede nella complessità e nella difficoltà. I 400hanno questi connotati e riuscire a domarli è sempre un’impresa. Farfalla, dorso, rana e stile libero ad alternarsi e l’obiettivo per ogni atleta è quello di minimizzare i punti deboli della propria nuotata ed esaltarsi in ciò che si ritiene più nelle proprie corde. Non avranno modo di starci troppo a pensare domani gli atleti di questa specialità nella piscina olimpica di Parigi. Sì, perché la specialità avrà batterie al mattino e Finale la sera.si presenta all’appuntamento, avendo rispettato le proprie tabelle di marcia. Staccato il biglietto per Parigi al primo colpo, ovvero negli Assoluti invernali del 2023, l’azzurro vuole migliorarsi e sognare.