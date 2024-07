Morto Pasquale Galbusera il Bernareggino | chi era lo scultore apprezzato dai papi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Bernareggio, 27 maggio 2024 – Con le sue inconfondibili linee curve ha conquistato il mondo., il “”, è l’uomo che ha dedicato parte della vita a una serie di opere cercando di svolgere “una funzione sacra”. Dal suo atelier a Vimercate sono uscite sculture che ornano piazze e chiese in Italia e all’estero. Era nato nel 1943 nel borgo brianzolo, aveva 81 anni, e ieri la sua Bernareggio l’ha salutato per l’ultima volta. Carriera e stile Dall’album dei ricordi spunta la foto con Papa Francesco nel 2018, uno dei momenti più intensi di una carriera cominciata da autodidatta. L’ispirazione affinata nelle botteghe di artigiani e ceramisti nella Milano del Boom, veri maestri come poi sarebbe stato lui, nella cornice di Palazzo Litta la prima mostra di quadri. Nel 1976 la prima scultura in legno, nel 1980 la prima in bronzo.