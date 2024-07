Meccanismo di controllo | la proposta di Israele per il cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Gli Stati Uniti hanno ricevuto l'ultimaisraeliana per un accordo sulale sul rilascio degli ostaggi in vista del vertice che si terrà domani a Roma tra il direttore della Cia Bill Burns, il capo del Mossad Dedi Barnea, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal. Lo scrive il sito di Walla citando un alto funzionario israeliano e altre due fonti ben informate. A Roma, scrive Walla, si discuterà quindi proprio dellaaggiornata dicon le nuove richieste del primo ministro Benjamin Netanyahu. In particolare, il premier israeliano ha chiesto che venga istituito undiche impedisca il trasferimento di armi dal sud della Striscia dial nord dell'enclave palestinese.