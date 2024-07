LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la spada femminile attesa per l’avversaria di Santuccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 2-3: stoccata doppia. 10.09il secondo periodo. Doig Calderon 1 -2 Abdul Rahman. 10.08 Termina la prima frazione con l’atleta di Singapore avanti 2-1. Match che fatica a decollare. 10.07 1-2: va a segno la stoccata di Abdul Rahman che va a segno con il primo attacco della giornata. 10.07 1-1: seconda sanzione per non combattività, quindi viene assegnata una stoccata a testa. 10.05 Sanzione ad entrambe le atlete per non combattività. 10.04 Partiti!l’incontro tra Doig Calderon e Abdul Rahman. 10.03 Entrano in pedana le due atlete, a breve inizierà il match. 10.01 Tutto pronto all’inizio dei trentaduesimi della. Occhi puntati specialmente sull’incontro tra Doig Calderon (Per) ed Abdul Rahman (Sgp). Da questa partita usciràdi Alberta. 09.