LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | scocca l’ora dell’Italia! Moschettieri a caccia della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.54 L’Italia girerà in compagniaTurchia (al corpo libero),Svizzera (dal cavallo) eSpagna (sbarra), oltre a due gruppi misti. 19.52 Gli azzurri inseguono anche la qualificazione ad alcune finali di specialità, su tutti ci provano Carlo Macchini alla sbarra e Nicola Bartolini al corpo libero. Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati inseguono i due pass per ladel concorso generale individuale. 19.