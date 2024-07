LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gran Bretagna in testa dopo la prima suddivisione Cina indemoniata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) La formazione dell'Italia – Startlist e ordine di rotazione 17:09 Vahagn Davtyan rischia agli anelli, lo specialista con 14.733 al momento è quinto. 17:06 Arriva invece uno dei punti deboli per la: Yang Liu si ferma a 13.200 al corpo libero. 17:03 L'Ucraina si fa notare sul suo attrezzo di punta! 14.833 per Nazar Chepurnyi, finale vi. 17:00 Nella quinta rotazione laandrà al corpo libero, il Giappone al cavallo con maniglie, l'Ucraina al volteggio e l'Olanda alla sbarra. 16:57 Laal momento sta facendo una gara a sè:posizione tra le formazioni della secondacon 178.397, inseguono Giappone (174.097), Olanda (166.230) e Ucraina (164.229). 16:54de prova del kazako Nariman Kurbanov al cavallo con maniglie, finale ipotecata con un 15 tondo tondo. 16:51 Buon 14.