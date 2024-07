LIVE Darderi-Paul Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | piove sulla capitale francese inizio ancora rimandato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.56 Come prevedibile, la pioggia sta scendendo con grande intensità a. La sfida tranon inizierà prima delle 13.30. 11.55 Dall’altra parte del campo ci sarà Tommy. 13mo nel ranking ATP, il 27enne americano sarà un avversario non semplice da superare, sebbene si giochisuperficie meno gradita dallo statunitense, la terra battuta. Al recente Roland Garros, disputatosi tra maggio e giugno,si è spinto fino al terzo turno, perdendo ai sedicesimi in quattro set da Francisco Cerundolo, mentreè uscito ai trentaduesimi per mano di Tallon Griekspoor. Quest’oggi, però, potremmo assistere a qualcosa di diverso. 11.50 Lucianosarà chiamato a una piccola impresa per avanzare nel tabellone olimpico.