LIVE Boxe Olimpiadi Parigi in DIRETTA | parte la sfida tra Charaabi e Munguntsetseg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADestro di Sirine. Ancora sinistro di. DOPPIO COLPO di Sirine. 20.22 Inizia latra Sirine(ITA) e(MGL). 20.20 Tutto pronto per latra Sirine(ITA) e(MGL). Vince il match Akbas (TUR) contro Davison (GBR) per split decision 3-2, nella categoria 54kg donne, sedicesimi di finale. Finisce il match. Gancio destro di Akbas. Sinistro spaventoso di Akbas. Doppio jab di Davison. Davison colpo al corpo. Gancio sinistro di Akbas. Inizia il terzo round Finisce il secondo round, Davison (GBR) recupera nel punteggio, terza ripresa decisiva. Gancio sinistro di Akbas. Sinistro di Akbas su Davison. Gancio di Akbas. Diretto destro di Davison. Davison prova a pressare sapendo il punteggio attuale.