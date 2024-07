La Rosa della vendetta anticipazioni settembre | Gara sconvolge Ibrahim sono la madre di Deva

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 27 luglio 2024) Come anticipato, Laè in pausa per il periodo estivo, e tornerà a metàcon nuove avvincenti trame. Cosa accadrà ai protagonistisoap turca nel corso dell’autunno? Le notizie che arrivano dagli spoiler preannunciano grandi colpi di scena, uno dei quali vedràfare unante rivelazione aturche Laè ladiLadi: le news che arrivano dagli spoiler turchi non lasciano spazio ai dubbi, visto che sarà la stessaa raccontare aquanto accaduto. La verità arriverà come un fulmine a ciel sereno, ecapirà che il suo pericolo non sarà Gulcemal, ma Zafer, abile manipolatrice, che ha raccontato un sacco di bugie pur di proteggere la sua reputazione.