La città visibile un percorso teatrale dal Cornello dei Tasso a Oneta

(Di sabato 27 luglio 2024). Una camminatadalcon arrivo ad. È in programma domenica 4 agosto dalle 18:30 alle 21:30 nell’ambito della rassegna “A levar l’ombra da terra”. Per partecipare è necessario prenotare versando una caparra di 5 euro, che verrà restituita sul luogo dell’evento o trattenuta in caso la persona prenotata non si presenti. I posti sono limitati. Il gruppo Cultura San Giovanni Bianco propone “La”, con Massimo Bonechi, unper allontanarsi dallae al tempo stesso per comprenderla meglio: scoprire nuove possibilità espressive, suggestioni diverse, punti di vista inesplorati. Circondato dalla montagna, dalla natura per tornare con la mente alla dimensione urbana e rivivere, ripensare i luoghi del nostro vivere quotidiano. Standone lontani. Per sentirne le mancanze, i limiti, le opportunità, le possibilità.